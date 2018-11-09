AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel: “Benim adaylık gibi bir talebim olmadı. Karamürsel Belediye Başkanımız hem sevdiğim bir dostum hem de çalışkan bir arkadaşımız. Bugüne kadar onunla devam ettik, bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Diğer başvuruları yapan arkadaşlarım da çok sevdiğim ve tanıdığım isimler. Kim gelirse gelsin biz Karamürsel ve AK Parti için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Bugün 14:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Recep Demirel: Başkanlık talebim yok
AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel: Başkanlık talebim yok
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Bugün 14:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz