Recep Demirel: Başkanlık talebim yok

AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel: “Benim adaylık gibi bir talebim olmadı. Karamürsel Belediye Başkanımız hem sevdiğim bir dostum hem de çalışkan bir arkadaşımız. Bugüne kadar onunla devam ettik, bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Diğer başvuruları yapan arkadaşlarım da çok sevdiğim ve tanıdığım isimler. Kim gelirse gelsin biz Karamürsel ve AK Parti için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.