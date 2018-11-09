İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, bir süre önce yapılan genel kurulun ardından Kocaeli Barosu Başkanlığı’na seçilen Av. Bahar Gültekin Candemir’e tebrik ziyaretinde bulundu. İYİ Partili Yıldız, buluşma sırasında konuşmasında hukukun üstünlüğünün demokrasideki yerinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak Kocaeli Barosu’nun her türlü sorunlarını Meclis’e taşıyacaklarının altını çizdi. Yıldız, baro ziyaretinde yerel seçimler ile ilgili olarak sıkılmadık el bırakılmayacağını her mahallenin adım adım gezileceğini belirtti.
Bugün 14:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
İYİ Parti’den baro ziyareti
Parti’nin yeni il başkanı Şanbaz Yıldız ile beraberindeki parti yöneticileri. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir’e kutlama ziyaretinde bulundu.
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Bugün 14:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz