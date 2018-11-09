İYİ Parti’den baro ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, bir süre önce yapılan genel kurulun ardından Kocaeli Barosu Başkanlığı’na seçilen Av. Bahar Gültekin Candemir’e tebrik ziyaretinde bulundu. İYİ Partili Yıldız, buluşma sırasında konuşmasında hukukun üstünlüğünün demokrasideki yerinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak Kocaeli Barosu’nun her türlü sorunlarını Meclis’e taşıyacaklarının altını çizdi. Yıldız, baro ziyaretinde yerel seçimler ile ilgili olarak sıkılmadık el bırakılmayacağını her mahallenin adım adım gezileceğini belirtti.