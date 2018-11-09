Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi!

Alınan bilgilere göre, olay bugün Gebze Beylikbağı Ulus Mahallesi’nde bulunan Cuma pazarında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pazarcı esnafıyla Suriye uyruklu vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, Suriyeli vatandaşlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - SURİYELİLER TOPRAKLARIMIZDA , HALKIMIZI YARALAMAYA ASAYİŞİ BOZMAYA DEVAM EDİYORLAR . BUNUN SONU KÖTÜYE VARACAK
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