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Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi!

Gebze’de pazarcı esnafıyla Suriyeli vatandaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, olay bugün Gebze Beylikbağı Ulus Mahallesi’nde bulunan Cuma pazarında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pazarcı esnafıyla Suriye uyruklu vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, Suriyeli vatandaşlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - SURİYELİLER TOPRAKLARIMIZDA , HALKIMIZI YARALAMAYA ASAYİŞİ BOZMAYA DEVAM EDİYORLAR . BUNUN SONU KÖTÜYE VARACAK

Yanıtla . 0Beğen 09 Kasım 17:18

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