Ölümsüz aşk!

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Bugün 10 Kasım… Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 80 yıl geçti. Fikirleri ve öngörüleriyle her gün yeniden doğan Ata’mızı hasret ve saygıyla anıyoruz.

BUGÜNKÜ 10 KASIM PROGRAMI

08.45 Çelenk sunma töreni

08.55 Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması

09.05 Siren sesi ile birlikte iki dakikalık saygı duruşu

İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi.

Bayrağın yarıya indirilmesi

YER: İzmit Kültür Tepesi

10.00 ANMA TÖRENİ

YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi

19.30 Atatürk’ü anma konresi

YER: Sabancı Kültür Merkezi