Ölümsüz aşk!

Bugün 10 Kasım… Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 80 yıl geçti. Fikirleri ve öngörüleriyle her gün yeniden doğan Ata’mızı hasret ve saygıyla anıyoruz.
BUGÜNKÜ 10 KASIM PROGRAMI
08.45 Çelenk sunma töreni
08.55 Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulması
09.05 Siren sesi ile birlikte iki dakikalık saygı duruşu
İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi.
Bayrağın yarıya indirilmesi
YER: İzmit Kültür Tepesi
10.00 ANMA TÖRENİ
YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi
19.30 Atatürk’ü anma konresi
YER: Sabancı Kültür Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz