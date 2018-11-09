AKP'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikaya kadar 15 aday adayı resmi başvurusunu yaptı. Pazartesi günü aday adaylık başvurusu yapacağını söyleyen Zekeriya Özak, "Pazartesi günü başvurumu yapacağım. Neresi için başvuru yapacağımı hep beraber göreceğiz. En iyi nerede hizmet edebileceksem orada olacağım. Bu zamana kadar gönül belediyeciliğine inandım. Bu düşünceyle kentimize hizmet etmekten başka bir şey düşünmedim. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” dedi.
Bugün 14:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Zekeriya Özak, başvurusunu pazartesi yapacak
AKP'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikaya kadar 15 aday adayı resmi başvurusunu yaptı.
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Bugün 14:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz