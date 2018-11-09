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Zekeriya Özak, başvurusunu pazartesi yapacak

AKP'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikaya kadar 15 aday adayı resmi başvurusunu yaptı.

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AKP'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu dakikaya kadar 15 aday adayı resmi başvurusunu yaptı. Pazartesi günü aday adaylık başvurusu yapacağını söyleyen Zekeriya Özak, "Pazartesi günü başvurumu yapacağım. Neresi için başvuru yapacağımı hep beraber göreceğiz. En iyi nerede hizmet edebileceksem orada olacağım. Bu zamana kadar gönül belediyeciliğine inandım. Bu düşünceyle kentimize hizmet etmekten başka bir şey düşünmedim. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” dedi.

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