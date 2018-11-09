Tahir Akman, resmi başvuruyu yaptı

5 Kasım’da başlayan ve 12 Kasım Pazartesi günü sona erecek belediye başkan aday adaylığı başvuru süreci devam ederken, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için ilk başvuru bugün yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, bugün İzmit İlçe binasına gelerek AKP İzmit İlçe Başvuru Komisyonu Başkanı Ali Güney’e başvuru evraklarını teslim etti.

TAHİR AKMAN KİMDİR?

1955 Edirne doğumlu. Sakarya Üniversitesi Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Konut Genel Müdür Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Halen Kocaeli Üniverisitesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Akman, evli ve 2 çocuk babası.