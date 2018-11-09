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Atilla Taş, gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş’ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş’ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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