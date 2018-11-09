Körfez Ticaret Odası, online faaliyet belgesini artık ücretsiz verecek

Körfez Ticaret Odası üyelerine hizmetlerine bir yenisini daha ekledi alınan yönetim kurulu kararı ile Körfez Ticaret Odası Üyeleri online faaliyet belgesini ücret ödemeden temin edebilecek.

BEŞ YILDIZLI HİZMET VEREN BİR ODAYIZ

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ‘’ yönetim kurulumuz ile birlikte üyelerimize her alanda avantajlar sağlamaya gayret ediyor ve bunun üzerine çalışmalar sürdürüyoruz. Son olarak yönetim kurulu kararı ile odamız web sayfasında bulunan online tahsilat kısmından alınan online faaliyet belgesini artık ücretsiz olarak üyelerimize veriyor olacağız. Amacımız üyelerimizi odaya kadar yormadan işlemlerinde kolaylık sağlamaktır. Yaptığımız her iş beş yıldızlı olan Körfez Ticaret Odası’na yakışır işlerdir. Yaptığımız uygulamanın odamız üyelerine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.