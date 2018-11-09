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Dilovası’nda dengeler değişti! Dalkılıç’ın damadı ters köşe yaptı

AKP Dilovası Kurucu Başkanı Ercan Dalkılıç’ın damadı Enver Yıldırım, AKP’den Dilovası Belediye Başkanı Aday adayı oldu.

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AKP’de aday adaylık başvuru süreci devam ederken, yarışın çetin geçmesi beklenen ilçelerden biri olarak görülen Dilovası’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. AKP Dilovası İlçe Başkanlığı eski kurucu başkanları arasında yer alan, eski belediye başkanı olan, geçen dönem CHP’den Dilovası Belediye Başkan Adayı olarak yarışa giren Ercan Dalkılıç'ın damadı Enver Yıldırım’ın sessiz sedasız AKP’den adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

DAMADINA DESTEK VERECEK

Aslen Ağrılı ve geniş bir sülaleye sahip olan Yıldırım’ın kalabalık bir toplulukla gövde gösterisi yapmak yerine ilçe başkanına sessiz sedasız dosyasını teslim etmesi dikkat çekti. Enver Yıldırım’ın aday adayı oluşuyla birlikte Dilovası’nda dengeler bir anda değişti. Dilovası’nda büyük bir oy kitlesine sahip olan Ercan Dalkılıç’ın, damadının aday gösterilmesi halinde başka partiden aday olmayacağı, damadı Enver Yıldırım’a destek vereceği ise gelen bilgiler arasında.

Bugün 15:44 TSİ - Siyaset

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