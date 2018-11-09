İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte dün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal ve haber müdürümüz Bülent Ekinci ile görüşen Yıldız, yaklaşan yerel seçim süreci ile ilgili takvimlerini açıkladı. Ayrıca hedeflerini anlatan il başkanı Yıldız, genel başkan Meral Akşener’in kendilerine ‘31 Mart’ta Kocaeli’yi alın’ talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

“BÜYÜKŞEHİR’E 2 ADAY VAR”

Partilerinin adaylık süreci ile ilgili olarak takvimi belirlediklerini dile getiren il başkanı Şanbaz Yıldız, başvuruları 1-15 Aralık tarihleri arasında kabul edeceklerini bildirdi. Yıldız, “Tarih belli, ancak şimdiden adaylıklarını bizlere ileten arkadaşlarımız var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Kocaeli Üniversitesi’nden bir hocamız aday adaylığı için başvurmak istediğini bildirdi” dedi.

“KAMAN DA ADAY OLABİLİR”

KOÜ’lü akademisyene takvimin henüz açıklanmadığını söylediklerini kaydeden Yıldız, “Ayraca eski il başkanımız Serdar Kaman’ın da aday olmak gibi bir niyeti var. Bizim adayımızı belirleme yöntemimiz farklı olacak. Henüz genel merkezden genelge gelmedi, ancak 1-15 Aralık tarihleri arasında adaylık başvurularını almaya başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“AKŞENER, KOCAELİ’Yİ İSTİYOR”

Kocaeli’nin çok özel bir şehir olduğunu dile getiren Yıldız, “Her şeyden önce genel başkanımız Kocaelili. Haliyle bu kent hem bizim için hem de genel başkanımız için özel. Meral hanım bu kentin kazanılmasını istiyor. Kırılganlığı önlemek ve netice almak için mevcut ilçe başkanları ve mahalle başkanlarıyla uzlaşı halinde olacağız. Adaylarımızı da bu şekilde belirleyeceğiz. Netice alacağımız adayları bir araya getirip mutabakat sağlayacağız. Hemen her ilçede en az 1’er aday var, süreç başlayınca aday adayı sayısı da artacak” dedi.

“İTTİFAK ALGISI BENİ RAHATSIZ EDİYOR”

Yerel seçimle ilgili olarak olası ittifak tartışmalarına da değinen Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İttifak üzerinden bir algı oluşturuldu. Açıkçası bu durum beni rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye genelinde 5 milyon oy almış ve genel başkanı kabul görmüş bir siyasi partiyiz. İttifaklar kolaya kaçmadır. Ülke genelinde 9 belediyemiz var. Dolayısıyla bizim kaybedecek yerimiz yok, kaybedecek yeri olanlar düşünsün. Ayrıca ittifak yapacak partiler cömert davranmalı. Bizim hedefimiz Büyükşehir’i almak. Bunun için çalışıyoruz. İlçelerde de iddialıyız. Onlar aralarında didişirken biz onurlu bir şekilde seçimi alacağız. Ama parti üst yönetiminden ittifak açıklaması gelirse de gereğini yaparız. Şayet ittifak olacaksa partimize cömert davranılmalı.”

“HENÜZ 1 YILLIK PARTİYİZ”

İddialı oldukları bölgelerin bulunduğunu sözlerine ekleyen Yıldız, “Partimizde görmek istediğimiz ve adaylıklarına sıcak baktığımız isimler var. Körfez, Derince, Dilovası, Gebze ve Karamürsel’de bu istediğimiz isimler var. CHP 90 yıllık bir parti, bir diğeri 50 yıllık. İktidar ise 15 yıllık bir parti. Biz de henüz ilk yılımızı bitirdik. Teşkilatlanmamızı tümüyle bitiriyoruz” dedi.

“İZMİTLİ ADAY İSTEDİLER”

Mahalle teşkilatlarının kağıt üzerinde kalmayacağını belirten Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti: “485 mahalle ve köy temsilcisini ay sonuna kadar oluşturmuş olacağız. Bunlarla bir toplantı yapacağız. Koray Aydın’ın geldiği bu toplantıyla startı vereceğiz. Belki genel başkanımız Meral Akşener de bu toplantıya katılacak. Kendisi bize güveniyor. Kandıralı dernekler partimize gelerek, İzmitli bir aday istediklerini söylediler. Biz bütün bu istekleri göz önünde bulunduracağız.”

“ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORUZ”

Siyasetin bir netice alma sanatı olduğunu dile getiren Yıldız, “Parti olarak kurumsal bir yapıya sahibiz. Bu yapı mevcut iktidarın Türkiye genelindeki alternatifi olarak görünüyor, ki zaten öyle. Biz her kesimden oy alabilecek bir partiyiz. Böyle olunca da mevcut oyumuzun üzerine oy katmamız lazım. Ne kadar yüksek oy alırsak bir sonraki seçime daha güçlü gireriz. Biz Türkiye’nin genelinin yönetilmesi için bir çaba içerisindeyiz” dedi.

TEK ADAM VURGUSU

Yerel seçim sonuçlarının erken bir genel seçimi de tetikleyebileceğini kaydeden il başkanı Şanbaz Yıldız, “İktidar, büyükşehirlerden bazılarını kaybederse yeniden seçim ortamına girebiliriz. Bu anlamda şahsi olarak 2019 sonunda erken bir seçim bekliyorum. Yeni sistem çok garip. Bu şehirde bakanlar var, ne yapar ne ederler kimse bilmiyor. Türkiye’de bence tek kişi var; o da AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan… Başbakan Tayyip Erdoğan… Bakanlar Tayip Erdoğan… Başlı başına bir soru işareti” diye konuştu.

“MÜNFERİT İTTİFAKA KARŞI GEREĞİNİ YAPARIM”

İYİ Parti ile ilgili olarak kimsenin münferit bir ittifak çabası içinde olamayacağını belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Buna en büyük tepkiyi ben koyarım. Çünkü burası bir pazarlık mekanizması değil. Bu yapıyı kimsenin kullanmasına izin vermem. Kurumsal bir partiyiz. İşleyiş yukarıdan aşağıya gider. Gelen emre göre çalışmamızı yaparız. Münferit ittifaklar asla olmaz. Bizim yolumuz belli, münferit konuşanların bizimle bir alakası yok. Buranın uçbeyi benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımdır. Bizim müsaade etmediğimiz hiçbir şeye ne tenezzül edilir, ne de müsaade ederiz; gereğini yaparız. Gerekirse görevden alırım. Bu kadar kişinin vebalini bir iki kişi seçilecek diye almam.”