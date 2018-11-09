Vanlılar Derneğinde istifa!

Kocaeli İli Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Yağuzdoğan, aldığı şok bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 1 yıldır derneğin başkanlığını yürüten Yağuzdoğan görevden ayrılış gerekçesini ise işlerinin yoğunluğu ve sağlık sorunları olarak gösterdi. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Adil Yağuzdoğan şöyle konuştu:

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

“Yaklaşık 1 yıldır dernek başkanlığı görevini yürütüyorum. Ancak işlerimin yoğun olması ve sağlık sorunlarımdan dolayı dernekçilik çalışmalarına vakit ayıramıyorum. Bu sebepten dolayı başkanlık görevini bırakma kararı aldım. Yeni seçilecek olan başkan ve yönetimine başarılar dilerim” dedi. Bu arada dernek yönetiminin yapılacak ilk toplantıda olağanüstü kongre kararı alması bekleniyor.