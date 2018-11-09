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Vali Aksoy'dan 10 Kasım mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Aksoy, mesajında, cumhuriyetin kurucusu ve milli destanın önderi, eşsiz kahraman Atatürk'ü, vefatının 80. yılında, sevgi, saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Atatürk’ün, bağımsızlık ve özgürlük yolunda tüm güçlere karşı Türk milletinin direnişini örgütlediğini vurgulayan Aksoy, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olan ulu önderin, milletin her alanda yücelmesini sağlayacak atılımları kararlılıkla gerçekleştirdiğini kaydetti.

“TARİHE MAL OLMUŞ BİR LİDER”

Vali Aksoy, Kurtuluş Savaşı’na liderlik eden Atatürk'ün, dünyada hayranlık uyandıran başarıları, düşünceleri, barışçı kimliği, liderlik yeteneği, üstün kişiliği, ülküleri ve geleceğe ışık tutan öngörüleriyle tarihe ve insanlığa mal olmuş bir önder olduğunu bildirdi. Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKIYORUZ”

"Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmış, bağımsızlıktaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu cumhuriyetle Türk milletine çağdaş uygarlığın kapılarını açmış, ülkemizin kalkınması için de her alanda ortaya koyduğu modernleşme projeleriyle bugünlere sağlam ve emin adımlarla ulaşmamızı sağlamıştır. Ülkemiz, devraldığı cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha güçlü ve gelişen bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyor.”

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