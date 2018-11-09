AKP'de başvuru sayısı 17 oldu

AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
İZMİT
Tahir AKMAN
DERİNCE
Necdet DENİZ
Rıza YILDIZ
DİLOVASI
Orhan ÇARIKÇI
Enver YILDIRIM
İsmail ÜNAL
GÖLCÜK
Ekrem AKTUĞ
KÖRFEZ
Caner GÖÇMEZ
Melek ÇELİK
Nihat TEKGÜMÜŞ
Ali YILMAZ
KARAMÜRSEL
Feyzi UTAŞ
KARTEPE
Murat YILDIZ
GEBZE
Adnan MALKOÇ
İlyas AYDINER
Hayrettin DENİZ
DARICA
Zeynep YALÇIN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz