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Dün 16:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:17 TSİ )

AKP'de başvuru sayısı 56 oldu

AKP'den belediye başkan aday adaylığı için başvuran kişi sayısı 56 oldu. İşte o isimler...

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AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

BAŞİSKELE

Hasan Numan TONKA

Erdal SELİMOĞLU

ÇAYIROVA

Servet GÜNAY

İdris DEMİR

Bünyamin ÇİFTÇİ

DARICA

Zeynep YALÇIN

Ömer ÖZTÜRK

Murat BAYRAKTAR

Faruk GÜNEŞ

Orhan PALA

DERİNCE

Ahmet ARK

Ednan PALA

Necdet DENİZ

Rıza YILDIZ

Yasin YİĞİT

DİLOVASI

Orhan ÇARIKÇI

Enver YILDIRIM

İsmail ÜNAL

Hamit TOPÇİ

Aziz YALÇINKAYA

İbrahim ŞAHİN

Ekrem MERAL

Fevzi PERK

Gökmen VELİ

Erol ÖZAVCI

GEBZE

Eyüp AYAR

Adnan MALKOÇ

İlyas AYDINER

Hayrettin DENİZ

Halil İbrahim KADIOĞLU

Ali ALTINTAŞ

Engin GÜZEL

Ufuk EKİNCİ

GÖLCÜK

Ekrem AKTUĞ

Necati ZORLU

Sedat YÜCEL

İZMİT

Tahir AKMAN

Erdoğan ŞENTÜRK

Sinan ÜNER

KANDIRA

Kemal Gökalp AKPİR

KARAMÜRSEL

Feyzi UTAŞ

Tuncer ERTAN

KARTEPE

Murat YILDIZ

Zafer ARAT

Ali KOÇ

Zeki ÇIPLAK

KÖRFEZ

Caner GÖÇMEZ

Melek ÇELİK

Nihat TEKGÜMÜŞ

Ali YILMAZ

Orhan TUNA

Habip AŞI

Nesrin DURAN

Mehmet IRAK

Mehmet Aydın MUTLU

Ali ÇAKIR

Dün 16:25 TSİ - Siyaset

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