AKP'de başvuru sayısı 56 oldu

AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
BAŞİSKELE
Hasan Numan TONKA
Erdal SELİMOĞLU
ÇAYIROVA
Servet GÜNAY
İdris DEMİR
Bünyamin ÇİFTÇİ
DARICA
Zeynep YALÇIN
Ömer ÖZTÜRK
Murat BAYRAKTAR
Faruk GÜNEŞ
Orhan PALA
DERİNCE
Ahmet ARK
Ednan PALA
Necdet DENİZ
Rıza YILDIZ
Yasin YİĞİT
DİLOVASI
Orhan ÇARIKÇI
Enver YILDIRIM
İsmail ÜNAL
Hamit TOPÇİ
Aziz YALÇINKAYA
İbrahim ŞAHİN
Ekrem MERAL
Fevzi PERK
Gökmen VELİ
Erol ÖZAVCI
GEBZE
Eyüp AYAR
Adnan MALKOÇ
İlyas AYDINER
Hayrettin DENİZ
Halil İbrahim KADIOĞLU
Ali ALTINTAŞ
Engin GÜZEL
Ufuk EKİNCİ
GÖLCÜK
Ekrem AKTUĞ
Necati ZORLU
Sedat YÜCEL
İZMİT
Tahir AKMAN
Erdoğan ŞENTÜRK
Sinan ÜNER
KANDIRA
Kemal Gökalp AKPİR
KARAMÜRSEL
Feyzi UTAŞ
Tuncer ERTAN
KARTEPE
Murat YILDIZ
Zafer ARAT
Ali KOÇ
Zeki ÇIPLAK
KÖRFEZ
Caner GÖÇMEZ
Melek ÇELİK
Nihat TEKGÜMÜŞ
Ali YILMAZ
Orhan TUNA
Habip AŞI
Nesrin DURAN
Mehmet IRAK
Mehmet Aydın MUTLU
Ali ÇAKIR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz