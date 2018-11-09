Nihat Tekgümüş, başvurusunu yaptı!

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan Nihat Tekgümüş, AKP’den Körfez Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvurdu. Dosyasını teslim eden Nihat Tekgümüş, partinin kuruluşundan beri bu davada hizmet ettiğini belirtti.

NİHAT TEKGÜMÜŞ KİMDİR?

1970 Artvin Şavşat doğumlu olan Nihat Tekgümüş, 19 yıldır Körfez’de ikamet etmekte. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Tekgümüş 1992 yılında Doğru Yol Partisi'nden Artvin İl Delegesi, Artvin-Şavşat-Meydancık Belde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra bir dünya devi olan Alman Knauf Firması'nda yönetici olarak vazifede bulunan Tekgümüş, 1999 yılında sanayinin başkenti Körfez'e yerleşti. 2001 yılında Körfez Belediyesi'nde vazifeye başlayan Tekgümüş, mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, kuruluş tarihinden itibaren geçiş yaparak, hizmetlerini sürdürdü.

Körfez Belediyesi Parke-Bordür fabrikasında 4 yıl müdürlük vazifesinde de bulunan Tekgümüş, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Kurucu başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Mali Genel Sekreterliği vazifesinde de bulunan Tekgümüş, birçok sporsal etkinliklerde görev aldı.