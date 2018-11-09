Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:56 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:58 TSİ )

Nihat Tekgümüş, başvurusunu yaptı!

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan Nihat Tekgümüş, AKP’den Körfez Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvurdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan Nihat Tekgümüş, AKP’den Körfez Belediyesi Başkan Aday Adaylığı için başvurdu. Dosyasını teslim eden Nihat Tekgümüş, partinin kuruluşundan beri bu davada hizmet ettiğini belirtti.

NİHAT TEKGÜMÜŞ KİMDİR?

1970 Artvin Şavşat doğumlu olan Nihat Tekgümüş, 19 yıldır Körfez’de ikamet etmekte. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Tekgümüş 1992 yılında Doğru Yol Partisi'nden Artvin İl Delegesi, Artvin-Şavşat-Meydancık Belde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra bir dünya devi olan Alman Knauf Firması'nda yönetici olarak vazifede bulunan Tekgümüş, 1999 yılında sanayinin başkenti Körfez'e yerleşti. 2001 yılında Körfez Belediyesi'nde vazifeye başlayan Tekgümüş, mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, kuruluş tarihinden itibaren geçiş yaparak, hizmetlerini sürdürdü.

Körfez Belediyesi Parke-Bordür fabrikasında 4 yıl müdürlük vazifesinde de bulunan Tekgümüş, Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Kurucu başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Mali Genel Sekreterliği vazifesinde de bulunan Tekgümüş, birçok sporsal etkinliklerde görev aldı.

Bugün 16:56 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Zeki Aygün, pazartesiyi bekliyor mask
Zeki Aygün, pazartesiyi bekliyor
Sinan Üner, İzmit için başvuracak mask
Sinan Üner, İzmit için başvuracak
Mustafa Kocaman: Değerlendirmeden ne çıkarsa razıyız mask
Mustafa Kocaman: Değerlendirmeden ne çıkarsa razıyız
İYİ Parti’den baro ziyareti mask
İYİ Parti’den baro ziyareti
Recep Demirel: Başkanlık talebim yok mask
Recep Demirel: Başkanlık talebim yok
İdris Demir aday adaylığına başvurdu mask
İdris Demir aday adaylığına başvurdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar mask
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri mask
BİLNET’ten 10 Kasım gezileri
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! mask
41 plakalı araç kaza yaptı: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM! mask
Büyükşehir çalışanına %31 ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL