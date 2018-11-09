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Fenerbahçe’nin 100 bin TL’lik cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig’in 10. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ev sahibi taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe’nin aldığı 100 bin TL’lik para cezasını onadı.

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TFF’nin resmi sitesinden Tahkim Kurulu kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü Spor Kulübü müsabakasına ilişkin PFDK’nın 01.11.2018 tarihli E. 2018-2019/260 K.2018-2019/322 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

Fenerbahçe’nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Bugün 17:12 TSİ İHA İstanbul- Spor

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