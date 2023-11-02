02 Kas 2023 - 15:32- Siyaset

Kocaeli’de TOKİ ihalesini AKP'li milletvekili aday adayı kazandı

Körfez İlimtepe 2. Etap için düzenlenen ihaleyi AKP'li milletvekili aday adayı kazandı. AKP'li ismin şirketinin 2011 yılından bu yana aldığı ihaleler ile milyarlarca lira kazandı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli’de TOKİ ihalesini AKP'li milletvekili aday adayı kazandı mask

TOKİ tarafından Kocaeli’de ihalesi defalarca iptal edilen Körfez Yarımca Mahallesi, İlimtepe Mevkii 2 Etap, 1 Bölge 564 adet konut ve 24 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi, 29 Eylül günü yapıldı.

TEK İSTEKLİ KATILDI

İheleye tek bir istekli katıldı. 1 milyar 139 milyon 250 bin 35 lira yaklaşık maliyet belirlenen ihalede, 1 milyar 130 milyon lira telif veren İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Artı Değer İnşaat Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kazandı. İnşaat çalışması 550 günde tamamlanacak.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

İzbay İnşaat’ın sahibi AKP ile yakınlığıyla dikkat çeken iş adamı Bedrettin Binbay. Binbay, 2018 genel seçimlerinde AK Parti’den Siirt milletvekili aday adayı olmuştu. Söz konusu şirket Van-İran sınırına örülecek beton duvarın yapım ihalesi başta olmak üzere birçok konut, okul, cami, büfe ve altyapı ve çevre düzenleme işi yaptı.

DEPREM BÖLGESİNDEN DE İHALE ALDI

Son olarak Binbay'ın şirketi TOKİ'den deprem bölgesi olan Kahramanmaraş Göksun’da yapılacak 605 konut işi ihalesini 1 milyar 195 milyon 556 bin TL’ye Ottotek İnşaat Anonim Şirketi ve Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı aldı. Ortaklıktaki şirketlerden Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Binbay’ın AKP’yle yakınlığı ise dikkat çekti.

MİLYARLAR KAZANDI

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Bedrettin Binbay, 2018 genel seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Şirket 2011’den bu yana 18 ihale aldı. Toplamda 3 milyar 752 milyon 954 bin 500 TL kazandı.

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02 Kas 2023 - 15:32 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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