02 Kas 2023 - 15:42- Gündem

Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nda coşkulu 29 Ekim gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nda coşkuyla kutlandı.

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Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nda coşkulu 29 Ekim gösterisi mask
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlimizin saygın eğitim kurumlarından Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nda da 100. coşkuyla kutlandı. Kutlama, okul bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencilerinin Cumhuriyet Güneşi koreografisiyle başladı. Okul Müdürü Harun Birgül'ün ve öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından öğretmenlerden Betül Çeliksoydan'ın çalıştırdığı halk oyunları ekibi Artvin ve Zeybek oyunları ile izleyenlerin takdirini kazandı. Nilay Toksoy Ayçiçek ve Şenay Tekin'in önderliğindeki koro ekipleri Cumhuriyet şarkılarını Gençliğe Hitabe'yi seslendirirken öğrenci ve velilerin birlikte katıldığı anlamlı tören, hatıra fotoğrafıyla son buldu.
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02 Kas 2023 - 15:42 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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