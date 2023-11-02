02 Kas 2023 - 15:46- Gündem

Milli İrade Meydanı otoparkı hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Milli İrade Meydanı projesinde yer alan 350 araçlık otopark hizmete açıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanında çalışmalara devam ediyor. Proje kapsamında yapılan 350 araçlık otopark vatandaşların hizmetine açıldı.

350 ARAÇLIK OTOPARK

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar devam ediyor. 50 bin m² büyüklüğe sahip meydanda 350 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otopark vatandaşların kullanımına açıldı. Milli İrade Meydanı Otoparkının giriş-çıkşları Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinden yapılıyor.
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02 Kas 2023 - 15:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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