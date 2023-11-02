Milli İrade Meydanı otoparkı hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanında çalışmalara devam ediyor. Proje kapsamında yapılan 350 araçlık otopark vatandaşların hizmetine açıldı.
350 ARAÇLIK OTOPARK
Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar devam ediyor. 50 bin m² büyüklüğe sahip meydanda 350 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otopark vatandaşların kullanımına açıldı. Milli İrade Meydanı Otoparkının giriş-çıkşları Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinden yapılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.