AKP Dilovası’ndan belediye başkan aday adaylığını ilan eden Ekrem Meral resmi başvurusunu 11 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde yapacak. Saat 17.00 da AKP Dilovası İlçe Teşkilatı’nda başvuru dosyasını İlçe Başkanı Osman Akbulut ve partili yöneticilere teslim edecek olan Ekrem Meral hemen ardından tanıtım toplantısı düzenleyecek. Gazeteci Ekrem Meral’in adaylık açıklamasına ilginin yoğun olması bekleniyor.

Ekrem Meral’in kısa özgeçmişi şöyle;

1973 yılında Gümüşhane- Kelkit Doğumlu, Karadeniz Teknik Üniveritesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden sonra ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2. Sınıfına halen devam ediyor.

Ailesiyle birlikte 30 yıldır Dilovası’na İkamet eden Ekrem Meral, 20 yıldır Dilovası Belediyesinde çalışıyor. Dilovası’nın 2008 yılında ilçe olmasıyla birlikte Kurucu Kaymakam Hasan Göç’ün görevlendirmesiyle Kaymakamlık Yazı İşleri Servisi ve İlçe Sivil Savunma Birimlerinde geçici görevle 2 yıl çalıştı.

Belediye çalışmalarına ek olarak 2003-2006 yılları arası Ortadoğu Gazetesi Kocaeli Temsilciliği, 2007-2013 Yeni Şafak Gazetesi Gebze ve Dilovası Temsilciliği, 2009-2015 İHA Dilovası Sorumlusu, 2014-2017 arası Sabah ve Türkuaz Gazete grubu Dilovası sorumlusu olarak devam etti. 2015’den itibaren de Anadolu Ajansı Dilovası Sorumluluğunu yürütüyor.

Ekrem Meral, 2005 yılında kurmuş olduğu Son Nokta Gazetesi ve www.kocaelisonnokta.com haber sitesinin yöneticiliğini yapıyor.

Birçok sosyal projeler içinde de yer alan Ekrem Meral, Kocaeli Down Sendromlu Bireylerin Aileleriyle Yardımlaşma Derneğini kurdu. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinin yanı sıra Dilovası Gazeteciler Derneği kuruculuğu ve başkanlığına, Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu yöneticiliğine devam ediyor. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfının 4 dönem yönetiminde yer aldı. Ayrıca bir çok Dernek ve Sivil toplum kuruluşlarında üyeliklerinin yanı sıra yönetim kurullarında aktif görevler yapmakta. Ekrem Meral evli ve üç çocuk babası.