Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 09:22 TSİ )

Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği kültür merkezi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi işbirliği ile yapılan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taner Sağır'ın katılımıyla açıldı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nin içerisinde 1000 kişilik düğün salonu, sinema ve kültür salonu, meslek kursu, sergi ve sanat alanları, muhtarlık, spor merkezleri, anne çocuk kulübü, bilgi evi, gençlik merkezi, kütüphane, eğitim alanları, bilgisayar ve teknoloji sınıfları gibi donatılar bulunuyor. 7 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan ve 20 milyon TL'ye mal edilen tesisin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dünya Halter Şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Olimpiyat ve Dünya Halter Şampiyonu Taner Sağır, milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Muharrem Süleymanoğlu, "Bugün büyük şampiyon, rahmetli ağabeyim adına bir tören düzenlediniz. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ise, "Büyükşehir belediyemizle ortak yaptığımız dev bir kültür kompleksini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Bu tesise, bir süre önce aramızdan ayrılan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun adını verdik. O, bize ülkemizin o zor zamanlarında, çalışınca ve inanınca neleri başarabileceğimizi gösterdi. Bu vesileyle kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve yine bir başka gururumuz Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Taner Sağır da bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadılar" şeklinde konuştu.

naim-suleymanoglunun-adinin-verildigi-kultur-merkezi-acildi-3690-dhaphoto2-1541830791.jpg?

naim-suleymanoglunun-adinin-verildigi-kultur-merkezi-acildi-3690-dhaphoto4-1541830803.jpg?

naim-suleymanoglunun-adinin-verildigi-kultur-merkezi-acildi-3690-dhaphoto5-1541830810.jpg?

naim-suleymanoglunun-adinin-verildigi-kultur-merkezi-acildi-3690-dhaphoto3-1541830797.jpg?

Bugün 09:17 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Süper Periler için bugün salona! mask
Süper Periler için bugün salona!
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor mask
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor
Mahalli basketbolda tek maç var mask
Mahalli basketbolda tek maç var
Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek mask
Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek
Buz Hokeyi günü mask
Buz Hokeyi günü
Gölcükspor ateşle oynama! mask
Gölcükspor ateşle oynama!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu mask
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu mask
Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL