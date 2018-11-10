Ufuk Ekinci, aday adayı oluyor

Gebze'de Ufuk Ekinci sesleri... Av. Ufuk Ekinci, bugün saat 10'da Gebze İlçe Başkanlığına giderek, Gebze Belediye Belediye Başkan Aday Adaylığını dosyasını teslim edecek.
UFUK EKİNCİ KİMDİR?
- 1974 Ardahan-Posof doğumludur.
- 44 yaşınadır, 42 yıldan bu yana Gebze’de ikamet etmektedir.
- Evli, üç evlat sahibidir.
- Gebze’de serbest avukatlık yapmaktadır.
- Orta düzeyde İngilizce ve Rusça bilmektedir.
- Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Eğitim bilgileri;
- İlkokul tahsilini Gebze Chrysler İlkokulunda tamamlamıştır.
- Ortaokul tahsilini Gebze İmam Hatip lisesinde tamamlamıştır.
- Lise tahsilini Gebze İmam Hatip lisesinde tamamlamıştır.
- Üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 mezunu olarak tamamlamıştır.
Meslek bilgileri ;
- Gebze’dekurulubulunan Ortaklar Hukuk Bürosu isimli hukuk bürosunda 1998 senesinden bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.
- Ağırlıkla özel hukuk alanında çalışmakta, şirketlere hukuki müşavirlik ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.
- Marka vekilidir.
- İş hukuku uzman arabulucudur
Üyesi olduğu sivil toplum/resmikuruluşlar ;
- Birçok sivil toplum kuruluşunda ve bir amatör spor kulübünde kurucu üye, üye ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
- 2010-2012 yılları arasında Kocaeli Barosu Gebze İlçe Temsilcisi olarak seçilmiştir.
- Gebze Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu üyesi görevinde bulunmuştur.
- Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları derneği üyesidir.
- Gebze Ahıska Türkleri Derneği kurucusu ve üyesidir.
- Gebze'dekurulu bulunan Kars Ardahan Iğdır Sanayici Ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) kuruculuğu ve başkanlığı görevini yürütmüştür.
Siyasi çalışmaları ;
- 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ak Parti Kocaeli 9. Sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.
- 2008 kongre dönemi Ak Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi,
- 2012 kongre dönemi Ak Parti Gebze İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi,
- Ak parti Gebze İlçe Başkanlığında Siyasi Ve Hukuki İşler birim başkanlığı,
- Ak parti Gebze İlçe Başkanlığında Ar-Ge birim başkanlığı,
- Ak parti Gebze İlçe Başkanlığında Seçim İşleri Birim Başkanlığı,
- 2010 yılında, düzenlendiği tarihte Türkiye’de ki en yoğun katılımlı Siyaset Akademisinin Kocaeli İl Koordinatörlüğü görevini icra etmiştir.
- Hemen tüm Ak Parti Gebze ilçe teşkilatı S.K.M. yönetimlerinde bulunmuştur.
- Ak Parti Gebze İlçe Teşkilatının yaptığı pek çok eğitim çalışmasındaeğitmen olarak bulunmuştur.
- Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin tanıtımında eğitmen olarak görev almıştır.
- 30 Mart 2014 mahalli idareler seçiminde Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir.
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk komisyonu başkan vekilliği görevinde bulunmuştur.
- Gebze Belediyesi Hukuk Komisyonu başkanlığı görevinde bulunmuştur.
- Gebze Belediye encümeni görevini yürütmüştür.
- Marmara Belediyeler birliği meclis üyeliği görevinde bulunmuştur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz