Atatürk'ü gördüğü anı UNUTAMIYOR

Atatürk'ü 10. Yıl Nutku'nu okurken babasının omuzlarında izleyen Adnan Gülerman, ilerleyen yaşına rağmen anısını ilk günkü gibi hatırlıyor.

1927'de Bayburt'ta dünyaya gelen Gülerman, babasının tayininin 5 yıl sonra Ankara'ya çıkması nedeniyle burada yaşamaya başladı.

Atatürk'ü ilk kez 6 yaşındayken cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarında Ankara Hipodromu'nda 10. Yıl Nutku'nu okurken gören Gülerman, Büyük Önder'in 1938'de hayatını kaybetmesiyle herkes gibi büyük üzüntü yaşadı.

1953 yılında 26 yaşındayken Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledilmesi törenine de katılan Gülerman, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i özlemle anıyor.

Örnek aldı

Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisini bitirmesinin ardından memuriyet hayatına Sayıştayda başlayan ardından ise Karayolları Genel Müdürlüğünde görev yapan Gülerman, 1964 yılında mezun olduğu üniversitenin İşletme Bölümü'nde asistan olarak çalışmaya başladı.

Devlet bursuyla ABD'de yüksek lisans yapan Gülermen, 1976 yılında Ege Üniversitesinde profesör oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1994 yılında emekli olan Gülerman, eğitim hayatı boyunca Atatürk ile ilgili birçok kitap kaleme aldı.

Gülerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Atatürk'ün hayatını örnek aldığını, halen onunla ilgili kitaplar okumaya devam ettiğini anlattı.

Adnan Gülerman, "Atatürk'ü ilk kez 10. Yıl Nutku'nu okurken gördüm. Babam beni de yanında götürdü. Çok kalabalıktı, boyum kısa olduğu için omuzlarına aldı. Aradan çok zaman geçti ama hala o anı unutamıyorum. Atamı gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

"Vefat haberini aldığımda kendimi boşlukta hissettim"

İstanbul Radyosu'nda Atatürk'ün nabzı ve sağlık durumuyla ilgili saat başı bilgi verildiğini anlatan Gülerman, annesinin her saat başı radyonun sesini sonuna kadar açtığını, tüm mahallenin bunu dinlediğini söyledi.

Gülerman, "Bir gün okula gittik, sınıfa girdik, daha ders başladı başlamadı hademeler geldi, dışarıya çıktık. Müdür Atatürk'ün vefat ettiği haberini verdi. Kendimi boşlukta hissettim. Eve geldiğimde annem ve babamın büyük bir keder içinde olduğunu gördüm." dedi.

"Atatürk'ü anlamak için Nutuk'u okumak lazım"

Gülerman, Atatürk'ün fiziki olarak yaşamamasına rağmen, düşüncelerinin her zaman yaşatılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu tarihte artık Atatürk vefat etti diye yanılıp yıkılmaya lüzum görmüyorum. Atatürk ne yaptı, ne yapmak istedi, ne yapacaktı. Onun üzerinde düşünmek lazım. Atatürk de bir insandı. O da hasta oldu, kızdı, sevindi, o da bir insan, tabu haline getirmemeliyiz. Nutuk'u halen sık sık okurum. Nutuk'u mutlaka herkes okumalı. Gazete, televizyonlar ve sosyal medyada Atatürk'ün ne olduğunu bilmeden Atatürk'ü konuşanlar var. Onun ne yaptığını bilmeden yaptığı şeylerle ilgili uydurmalar var. Okumadan, dinlemeden öğrenmeden konuştuğun zaman ezbere konuşuyorsunuz. Kendi kafalarında bir Atatürk icat ediyorlar, buna da kimsenin hakkı yok. O her şeyiyle örnek bir insan."