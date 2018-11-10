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İstanbul'da hayat durdu

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul'da 2 dakikalığına durdu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu için sürücüler trafikte araçlarından indi. Saat tam 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçildi.

D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde D-100 Karayolu ve metrobüs durağında hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler saygı duruşuna geçti.  Sirenler çalındığı sırada metrobüsler de durdu. Yolcular saygı duruşuna geçti. Sirenlerin kesilmesinin ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.

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Bugün 09:47 TSİ - Gündem

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