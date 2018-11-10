Özel Halk Otobüslerine yeni ücretsiz aktarmalar

İzmit şehir içi ulaşımında vatandaşlarımızın daha sık seferler ile daha hızlı ulaşımını sağlamaya yönelik olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nca özel halk otobüsleri nezdinde güzergâh değişiklikleri ve yeni ücretsiz aktarmalı hatlar ekleniyor. Güzergâh değişiklikleri ve yeni eklenen ücretsiz aktarma hatlarıyla vatandaşlarımız İzmit şehir içi ulaşımında birçok noktada, ücretsiz aktarma hizmetinden yararlanacak. Ücretsiz aktarmalı hat uygulamaları ve güzergâh düzenlemeleri, 12 Kasım 2018 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

43 VE 44 NOLU HATLAR

Yeni uygulama kapsamında 43 No’lu hattın Batı Terminali olan son durağı Sarper Konutları olarak değiştirilerek, Umuttupe’den çarşı istikametine gidecek olan vatandaşlar, Sarper Konutları aktarma noktasından 44 No’lu hattı ücretsiz olarak kullanabilecek. Sarper Konutları’ndan Batı Terminaline gidecek olan vatandaşlar, sabah saat 09.00’a kadar 44 No’lu hattı kullanabilecek ve saat 09.00’dan sonra ise 44 No’lu hat mevcut güzergâhını kullanarak Güney Terminaline gidecek.

58 NOLU YENİ HAT

Yapılan yeni düzenleme ile mevcut 59 No’lu hat “Tüysüzler Depolama Alanı - Tren Garı - Milli İrade Meydanı - Santral - Cumhuriyet Parkı” arası ring seferleri olarak çalışacak. M. Ali Paşa – Üç yol - Yeşilova - Çayırköy istikametine gitmek isteyen vatandaşlar yeni oluşturulan 58 No’lu hat araçlarına İzmit Tren Garı merkez aktarma noktasından ücretsiz aktarmalı olarak binebilecek. Yeni oluşturulan 58 No’lu hattı kullanarak Rasathane - Turgut Mahallesi - Tüysüzlere gitmek isteyen vatandaşlarımız Cumhuriyet Parkı merkez aktarma noktasından 59 No’lu hat araçlarına ücretsiz aktarmalı olarak binebilecekler.

58 – 66 – 76 – 82 NOLU HATLAR

66 No’lu “Sepetçi - Cumhuriyet Parkı - Tüysüzler” ve 76 No’lu “Tüysüzler - Cumhuriyet Parkı - Hacıoğlu” hatlarının son durakları “Tepeköy Cami Durağı” olarak yeniden düzenlendi. 66 ve 76 No’lu hatları kullanan vatandaşlar, çarşı istikametine Tepeköy Cami Durağı aktarma noktasından 58 ve 82 No’lu hatları ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecekler. Dönüşlerde ise 58 ve 82 Nolu hat araçlarından yine aynı aktarma noktasından 66 ya da 76 No’lu hatlar ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecek.

121 VE 126 NOLU ÜCRETSİZ AKTARMALI HATLAR

Yapılan yeni düzenleme ile 121 No’lu hattın son durağı Mehmet Ali Paşa olarak değiştirildi. Yenikent depolama alanından sabah saat 08.00'e kadar olan seferler Yahya Kaptan ve okullar bölgesine kadar gidecek, saat 08.00 ‘den sonraki seferlerin son güzergahı M. Ali Paşa - Üçyol olarak çalışacak. Yahya Kaptan ve Okullar bölgesine gidecek olan vatandaşlarımız ise M. Ali Paşa aktarma noktasından, 126 No’lu hattı ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecekler. 126 No’lu hattı kullanarak Barışkent’e gitmek isteyen vatandaşlarımız ise Cumhuriyet Parkı aktarma noktasından 121 Nolu hattı ücretsiz aktarmalı olarak kullanacaklar.

111 NOLU AKTARMALI HATTA GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ

Yeni yapılan düzenlemeler çerçevesinde 111 No’lu Harmantarla - Emniyet - Cumhuriyet Parkı Hattı güzergâhı, Harmantarla kalkışlı olarak; “Harmantarla Depolama Alanı - Derince Geçit - Plajyolu Karayolu Sokak – D100 - Mevcut Güzergah - Cumhuriyet Parkı” şeklinde düzenlendi. Cumhuriyet Parkı kalkışlı istikamet ise; “Cumhuriyet Parkı - Yenituran - Acısu - Merkez Bankası - Mevcut Güzergah - Harmantarla Depolama Alanı” şeklinde yeniden düzenlendi. Burada 111 No’lu hat ile 71 Nolu ring hat, ücretsiz aktarmalı olarak çalışmaya devam edecek.

118 NOLU HATTA ALTERNATİF GÜZERGÂH

118 No’lu “Öğretmenler - Derince - Otogar” hattındaki toplu taşıma araçları mevcut güzergâhına, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alternatif güzergâh oluşturuldu. Buna göre 118 No’lu hatta, toplu taşıma araçları yeni düzenlenen alternatif hat güzergahından 30 dakika aralıklarla “Demokrasi Caddesi – Şehit R. Karacan Bulvarı - Atatürk Bulvarı – L. Atakan Caddesi” şeklinde çalışacak.