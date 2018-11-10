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General Edip’te Atatürk anıldı

Körfez Tütünçiftlik General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde, okul bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

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Körfez Tütünçiftlik’te bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıl dönümünü andı. Şiirlerin okunduğu törende, Atatürk’ün sevdiği şarkılar öğrenciler tarafından seslendirildi. Atatürk’ü anlatan kompozisyonların da okunduğu tören okul bahçesinde yapıldı. Öğrenciler, Atatürk figürlü tişörtlerle sahneye çıktı. Törende okul müdürü Bilal Sürücü’de hazır bulundu. Sınıf öğretmeni Sevtap Kumru öğretmenliğini yaptığı 2/C sınıf öğrencilerinin sahnelediği gösteri veliler tarafından da büyük beğeni aldı.

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