Tip 2 diyabetin 13 gizli belirtisi

Diabetes UK verilerine göre milyonlarca insanı etkileyen diyabet hastalığı, tip 1 ve tip 2 olarak ayrılıyor. Kan şekerini etkileyen diyabet türlerinin ilki, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücreleri yok ettiği, ömür boyu süren bir durum.

İkinci tür ise, diyabetli kişilerin %90’ından fazlasını etkilediği için çok daha yaygın. Bu durumlarda vücut insülini düzgün şekilde üretemiyor veya düzenleyemiyor.

Kalp krizi ve felç gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilen diyabet, ayrıca göz problemlerine, böbrek sorunlarına ve sinir hasarına da yol açabilir, bu nedenle semptomları hafifletecek bir plan yapmak önemlidir.

Ayrıca diyabetin uyarı işaretlerine dikkat etmeli ve ortaya çıkarsa doktora görünmeyi düşünmelisiniz.

İşte dikkat etmeniz gereken 13 belirti…

1. AŞIRI SUSAMA

Sürekli susama hissi diyabetin en sık görülen belirtilerinden biridir. Genellikle ağız kuruluğuyla birlikte görülür ve gelişen ilk belirtilerden biri olabilir.

2. AÇLIK

İştahta ani bir artış, özellikle tatlı isteği de bu durumun bir belirtisi olabilir. Bunun nedeni kan şekerinin gerçekten yüksek veya çok düşük olmasıdır.

3. KİLO KAYBI

Daha fazla yiyorsanız ancak kilo veriyor gibi görünüyorsanız, bu bir şeylerin doğru gitmediğinin göstergesi olabilir.

4. SIK İDRARA ÇIKMA

Sürekli tuvalete çıkmaya ihtiyaç duyuyorsanız, bu da bir semptom olabilir. Sık idrara çıkma, hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin ana semptomlarından biridir.

5. RUH HALİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Dalgalanan ruh halleri kan şekeri seviyelerindeki değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca enerji eksikliğiniz de olabilir.

6. UYKU SORUNLARI

Diyabetli kişiler sıklıkla uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede sorunlar yaşarlar. Bunun nedeni ağrı, rahatsızlık, idrara çıkma ihtiyacı, Huzursuz Bacak Sendromu ve uyku apnesi olabilir.

7. AYAK UYUŞMASI

Ayaklarınızda uyuşma ve güç kaybı yaşanması da bir uyarı işareti olabilir. Kalbe en uzak nokta oldukları için kan sorunları söz konusu olduğunda genellikle en sert darbeyi alırlar.

8. CİLT SORUNLARI

Ciltte kuruluk, kaşıntı veya ciltte koyulaşma yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni dolaşım sorunlarıdır.

9. YARALARIN YAVAŞ İYİLEŞMESİ

Tip 2 diyabetiniz varsa yaralarınızın diğer insanlar kadar çabuk iyileşmediğini fark edebilirsiniz.

10. YORGUNLUK

Bu diyabetin en sık görülen semptomlarından biridir. Kan şekerinin yükselmesi kendinizi halsiz ve sersem hissetmenize neden olabilir.

11. BULANIK GÖRME

Bu aşırı gibi görünse de aslında diyabetin en erken göstergelerinden biridir. Bulanık görme yaşıyorsanız bir doktora veya göz uzmanına başvurun.

12. ENFEKSİYON

Tip 2 diyabetli kişiler vücutlarındaki şeker miktarı nedeniyle mantar enfeksiyonlarına daha yatkındır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılıkları da daha yüksektir.

13. YÜKSEK TANSİYON

Yukarıdaki belirtilerden birkaçına sahipseniz, doktorunuza kan basıncınızı test ettirin. Normal kan basıncı değeri 140/90’dır, ancak tip 2 diyabetiniz varsa 135/80’den yüksek olmamalıdır.

Kaynak: SÖZCÜ