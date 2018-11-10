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Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı

Gölcük Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle “Gölcük’te Öğrenci Olmak” Projesi kapsamında 17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ortaokullar ve Liseler Arası Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası yarı final ve final maçlarının ardından sona erdi.

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Kız ve erkek kategorilerinde toplamda 150 öğrencinin katıldığı Masa Tenisi Turnuvası, 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Masa Tenisi Turnuvası boyunca yapılan tüm maçlar Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından görevlendirilen resmi hakemler tarafından yönetilerek, resmiyet kazandırıldı. İki gün süren müsabakalar boyunca renkli görüntülere sahne olan Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde gerçekleşirken, dereceye girenlerin belli olması ve yapılan ödül töreniyle şampiyona sona erdi.

PROTOKOL ÖDÜLLERİ VERDİ

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Türkan, Milli Eğitim Müdür Ercan Gülsuyu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Gölcük İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu verdi.

DERECEYE GİRENLER:

GENÇ KIZLAR:

1)Elif Özyapı – Gölcük Anadolu Lisesi

2)Sema Rana Güncan – Gölcük Anadolu Lisesi

3)Aleyna Köse – Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu L.

GENÇ ERKEKLER:

1)Tuna Zorlutuna – Atatürk Anadolu Lisesi

2)Emre Özdil – Atatürk Anadolu Lisesi

3)Berat Demir – Gölcük Anadolu Lisesi

YILDIZ KIZLAR:

1)Menekşe Akgün – Oyak Ortaokulu

2)Misra Nur Uçmazcan – AtatürkOrtaokulu

3)Sudenur Erdal – Oyak Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER:

1)Mehmet Berke Başpınar – Cahit Külebi Ortaokulu

2) Fatih Erkut – Cahit Külebi Ortaokulu

3)Mehmet Adıyaman – Atatürk Ortaokulu

KÜÇÜK KIZLAR:

1)Kübra Aydın – Yazlık Tabosan Ortaokulu

2)Zeynep İkiz – Yazlık Tabosan Ortaokulu

3)Zeynep Kaya – Gölcük Özel Final Ortaokulu

KÜÇÜK ERKEKLER:

1)Eyüp Özdemir – Yazlık Tabosan Ortaokulu

2)Eyüp Burak Şafak – Cahit Külebi Ortaokulu

3)Yiğit Civelek – Cahit Külebi Ortaokulu

Bugün 10:42 TSİ - Gündem

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