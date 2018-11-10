Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:47 TSİ )

Lider Dilovası Bld. zorlu maça çıkıyor

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 17 puanlı lider Dilovası Belediyespor, yarın deplasmanda, Gebze Metin Oktay Stadı’nda, 5. sırada ve 12 puanda olan Gebze Denizliköyü ile oynayacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 17 puanlı lider Dilovası Belediyespor, yarın deplasmanda, Gebze Metin Oktay Stadı’nda, 5. sırada ve 12 puanda olan Gebze Denizliköyü ile oynayacak. Maç saat 17.00’de başlayacak

KULLAR BAŞARAN MAÇI NEFES KESECEK…

İkinci sırada ve 15 puanla zirveyi zorlayan Kullarspor ise, 4. sırada yer alan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 13 puanda bulunan Bekirpaşa Başaranspor ile Cephanelik’te karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.30’da başlayacak.

UZUNTARLA, SEKA ENGELİNİ GEÇMEK İSTİYOR…

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveyi yakından takip eden Uzuntarlaspor, ise Derbent Stadı’ndaki maçta, 6’ıncı sırada 11 puanla Play Off için mücadele eden Kocaeli 1937 Sekaspor’u ağırlayacak. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

ÇAMÇUKUR BAHÇECİK MAÇI ZORLU GEÇECEK…

Küme düşme potasında 4 puanla, 9’uncu sırada yer alan Çamçukur da, 7’inci sırada 7 puanı bulunan Bahçecikspor ile Gölcük Kavaklı Stadı’nda saat 17.00’de başlaşacak müsabakada karşılaşacak.

HİSAREYN:0-UZUNTARLA BELEDİYE: 1

BAHÇECİK: 4- BEKİRPAŞA BAŞARAN: 2

KULLARSPOR: 4-GEBZE DENİZLİKÖYÜ: 1

KOCAELİ 1937SEKA: 3-ÇAMCUKUR: 1

DİLOVASI:3-MAP ŞENER:0 (HÜKMEN)

8.HAFTANIN PROGRAMI (YARIN):

G.DENİZLİKÖYÜ-DİLOVASI BLD.

BEKİRPAŞA BAŞARAN-KULLAR

ÇAMÇUKUR SPOR-BAHÇECİK

UZUNTARLA BLD.-1937 SEKA

HİSAREYNSPOR-İZMİT MAP (Hük.)

Bugün 10:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Süper Periler için bugün salona! mask
Süper Periler için bugün salona!
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor mask
Aradığınız ‘AKA’ya ulaşılamıyor
Mahalli basketbolda tek maç var mask
Mahalli basketbolda tek maç var
Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek mask
Körfez Pisti’nde adrenalin yüksek
Buz Hokeyi günü mask
Buz Hokeyi günü
Gölcükspor ateşle oynama! mask
Gölcükspor ateşle oynama!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu mask
Yusuf Güney, Kocaelileri coşturdu
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı mask
Gümüşhane tanıtım günleri açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL