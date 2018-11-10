Lider Dilovası Bld. zorlu maça çıkıyor

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 17 puanlı lider Dilovası Belediyespor, yarın deplasmanda, Gebze Metin Oktay Stadı’nda, 5. sırada ve 12 puanda olan Gebze Denizliköyü ile oynayacak. Maç saat 17.00’de başlayacak

KULLAR BAŞARAN MAÇI NEFES KESECEK…

İkinci sırada ve 15 puanla zirveyi zorlayan Kullarspor ise, 4. sırada yer alan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 13 puanda bulunan Bekirpaşa Başaranspor ile Cephanelik’te karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.30’da başlayacak.

UZUNTARLA, SEKA ENGELİNİ GEÇMEK İSTİYOR…

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveyi yakından takip eden Uzuntarlaspor, ise Derbent Stadı’ndaki maçta, 6’ıncı sırada 11 puanla Play Off için mücadele eden Kocaeli 1937 Sekaspor’u ağırlayacak. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

ÇAMÇUKUR BAHÇECİK MAÇI ZORLU GEÇECEK…

Küme düşme potasında 4 puanla, 9’uncu sırada yer alan Çamçukur da, 7’inci sırada 7 puanı bulunan Bahçecikspor ile Gölcük Kavaklı Stadı’nda saat 17.00’de başlaşacak müsabakada karşılaşacak.

HİSAREYN:0-UZUNTARLA BELEDİYE: 1

BAHÇECİK: 4- BEKİRPAŞA BAŞARAN: 2

KULLARSPOR: 4-GEBZE DENİZLİKÖYÜ: 1

KOCAELİ 1937SEKA: 3-ÇAMCUKUR: 1

DİLOVASI:3-MAP ŞENER:0 (HÜKMEN)

8.HAFTANIN PROGRAMI (YARIN):

G.DENİZLİKÖYÜ-DİLOVASI BLD.

BEKİRPAŞA BAŞARAN-KULLAR

ÇAMÇUKUR SPOR-BAHÇECİK

UZUNTARLA BLD.-1937 SEKA

HİSAREYNSPOR-İZMİT MAP (Hük.)