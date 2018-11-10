D Lideri Yuvacıkspor, Esen’e takılmak istemiyor

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda, hafta içerisindeki müthiş maçta Tavşancıl’ı tek golle geçip, liderlik koltuğunu eline geçiren Yuvacıkspor, bu galibiyetle puanını 16’ya çıkarırken, liderlik koltuğuna oturdu. Lider, yarın Körfez Esentepe Stadı’nda, 6’ıncı sırada yer alan Körfez Esenspor ile zorlu maça çıkacak. Müsabaka saat 18.30’da başlayacak. Körfez Esenspor ise 6’ıncı sırada ve 8 puanı bulunuyor.

MAÇI FİNAL GİBİ MAÇ: SEKA DOĞAN-TAVŞANCIL

Seka Doğanspor 16 puanla ikinci sırada ve şampiyonluk mücadelesi veriyor. Gölcük Kavaklı’da, üçüncü sırada ve 15 puanda olan Tavşancılspor’u konuk edecek takım, haftanın en zor maçlarından biri oynayacak. Her iki takım için de adeta 6 puanlık anlam kazanan maç saat 19.00’da başlayacak.

GEBZE KİRAZPINAR PLAY OFF NİYETİNE…

Üst sıraları zorlayan 4. Sırada ve 10 puanda olan Gebze Kirazpınar ise evinde, 7’inci sırada 8 puanı bulunan Alikahya Belidiyespor’u konuk edecek. Gebze Metin Oktay Stadı’Ndaki maç 19.00’da başlayacak. Hafta arasında Gebze Kirazpınar kendi evinde oynadığı Gölcük Asarköy’ü 4-2 yendi ve önemli bir galibiyet elde etti.

GÖLCÜK ASARKÖY’ÜN GALİBİYETİ YOK

Yedinci maçını oynayan ve henüz ligde galibiyeti bulunmayan son sırada iki puanda yer alan Gölcük Asarköy, Hisareyn’de, 9’uncu sırada 5 puanda olan Bağçeşmespor’u konuk edecek. Hisareyn Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.

UZUNÇİFTLİK SANAYİSPOR’U AĞIRLIYOR

Sezon başından itibaren istediği sonuçları elde edemeyen Uzunçiftlikspor’un da bir galibiyeti, üç beraberliği bulunuyor. Arslanbey’de İzmit Sanayispor ile zorlu maça çıkacak Uzunçiftlikspor, zorlu maçta ikinci galibiyetini almak istiyor. Arslanbey Stadı’nda oynanacak maç, saat 16.00 da başlayacak. N Ahmet AKAY

ÇARŞAMBA AKŞAMI ERTELEME MAÇLARI SONUÇLARI:

Gebze Kirazpınar: 4-Gölcük Asarköy: 2

Yuvacıkspor: 1-Tavşancılspor: 0

8.HAFTA PROGRAMI (YARIN):

UZUNÇİFTLİK-İZMİT SANAYİ

KÖRFEZ ESEN-YUVACIK

GÖLCÜK ASARKÖY-BAĞÇEŞME

GEBZE KİRAZPINAR-ALİKAHYA BLD

SEKA DOĞAN-TAVŞANCIL