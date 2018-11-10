Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi Kocaeli Bayan FK, geçen hafta oynanması gereken Denizli Belediyespor maçında da rakibi sahaya çıkmadığı için yine üst üste ikinci kez hükmen kazandı. Kocaeli Bayan takımı, bugün M.Ali Kağıtçı’da, liglerin flaş takımı Akdeniz Nurçelik’i ağırlıyor. Maç saat 12.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren çalışmalarını üç statta yapan 2.Lig temsilcisi, zorlu maçı kazanmak istiyor. 7 puanı bulunan takımın teknik sorumlu Hasan Alemdar ve Özge Arslan Kocaeli seyircilerinden destek beklediklerini söyledi. Ahmet AKAY
Bugün 10:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:50 TSİ )
Kocaeli Bayan Akdeniz Nurçelik’i ağırlıyor
Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi Kocaeli Bayan FK, geçen hafta oynanması gereken Denizli Belediyespor maçında da rakibi sahaya çıkmadığı için yine üst üste ikinci kez hükmen kazandı.
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Bugün 10:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz