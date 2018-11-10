Kocaeli Bayan Akdeniz Nurçelik’i ağırlıyor

Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’ndeki Kocaeli temsilcisi Kocaeli Bayan FK, geçen hafta oynanması gereken Denizli Belediyespor maçında da rakibi sahaya çıkmadığı için yine üst üste ikinci kez hükmen kazandı. Kocaeli Bayan takımı, bugün M.Ali Kağıtçı’da, liglerin flaş takımı Akdeniz Nurçelik’i ağırlıyor. Maç saat 12.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren çalışmalarını üç statta yapan 2.Lig temsilcisi, zorlu maçı kazanmak istiyor. 7 puanı bulunan takımın teknik sorumlu Hasan Alemdar ve Özge Arslan Kocaeli seyircilerinden destek beklediklerini söyledi. Ahmet AKAY