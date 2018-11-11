Basketbol U16’da 4 maç var

Kocaeli U-16 Basketbol Erkekler Ligi’ne ait 4 maç bugün art arda oynanacak. 14.00’te başlayacak maçların tamamı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda programa alındı. İlk iki maç A, son iki maç C Grubu’na dahil maçlar olacak. Program şöyle…
14:00 Kocaeli Kağıt B - Körfezin Yıldızları
15:30 Kocaeli Gelişim - Gölcük Us Bas.
17:00 Kocaeli Basket – K.Mürsel Gençlik
18:30 23 Nisan İÖO. B - Derince Yenikent A
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz