U19-U14’te kuralar tamam

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Futbol Saha Komiserleri Derneği Şube Başkan Yardımcısı, İbrahim Yılmaz ve KASKF yöneticisi Hasan Cebeci, U19 ve U14 takımlarının kulüp başkanı, yönetici ve antrenörleri kura çekimi törenine katıldı. Önce 1.Küme U19 Futbol Ligi kuraları çekildi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, kura çekimi töreni öncesinde, maçlar hakkında bilgi verdi. Ağa U19 ve U14 Ligi’nde mücadele edecek takımların bir önce evraklarını hazırlamasını, maçlara eksiksiz olarak çıkmasını, ligden çekilen isteyen takımların, durumunu lig öncesi kendilerine bildirmesini, aksi halde maçlar başladığı zaman çekilme olduğunda ağır cezalar verileceğini hatırlattı.

U-14 8-9 ARALIK’TA, U-19 15-16 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

Yeni sezonda U19 Ligi 38 takımdan oluşuyor. U14 Ligli ise 68 takımla oynanacak. Kura çekiminde Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verirken, U14 Ligi maçlarının 8-9 Aralık’ta, U19 Ligi maçlarının ise 15-16 Aralık’ta başlayacağını belirtti. Ahmet AKAY