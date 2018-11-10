Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
VALİ UYARMASINA RAĞMEN, İSTİKLAL MARŞI GEÇ OKUNDU
Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05'e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere 'İstiklal Marşı'na geçin' diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali'ye tören yönettiriyorlar" diye talimat verdi.
3-4 KEZ MÜDAHALE EDİLDİ AMA...
Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı'nın okunmadığını anlattı. Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oratoryo sunulmasıyla devam etti.
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Yorumlar
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İzmitli - Vali Bey yanlış biliyor.9.05 teki ihtiram nöbetinden sonra daha önce indirilip bakımı yapılan bayrak İstiklâl Marşı eşliğinde hızla direğin tepesine çekilir .Daha sonra çok yavaş yarıya indirilir. Bu törende askeri erkan yokmuymuş .Vali olmakla tören komutanı olunmuyor...
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