Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve DP World Liman İşletmesi Yarımca Tesisleri ekipleri, kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Farkındalık oluşturulması amacıyla Yarımca Sahili'nde düzenlenen etkinliğe 20 kişi katıldı.

"Sıfır Atık Mavi" Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 150 kilogram atık toplandı.

Ayrıştırılan atıklar, daha sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.