Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve DP World Liman İşletmesi Yarımca Tesisleri ekipleri, kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdi.
Farkındalık oluşturulması amacıyla Yarımca Sahili'nde düzenlenen etkinliğe 20 kişi katıldı.
"Sıfır Atık Mavi" Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 150 kilogram atık toplandı.
Ayrıştırılan atıklar, daha sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.