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Eski Dostlar bir araya geldi

‘Eski Dostlar’ grubunun 370’inci geleneksel toplantısı İzmit Yelken Kulübü’nde düzenlendi

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Rahmetli Mustafa Ersoy ve Fikret Balcı ile Emin Saka tarafından 1966 yılında İzmit’te kurulan ‘Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubu’nun 370’inci toplantısı, İzmit Yelken Kulübünde gerçekleşti. Gecede, Ercan Kabo ve Cemil Çetin şarkılar söyledi. Eski dostlar şarkısıyla başlayan program, Ercan Kabo’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri ile devam etti. Yemeğin sonunda, 370’inci toplantının düzenleyicisi Reha Yıldırım, bir sonraki toplantıyı düzenleyecek olan Tayfun Ersöz, Tahir Ersöz ve Yusuf Tuğrul'a listeyi teslim etti.

Bugün 11:25 TSİ - Yaşam

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