İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, İzmitli Tiyatro grubu olan Seyr-ü Zeyrek ekibini ağırladı. Grubun yönetmeni Eda Gizem Cengiz ve oyuncularının hazır bulunduğu ziyarette Cengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’a çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Tanışma ve sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada grup, 13 Kasım Salı günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘1 Haftalığına Büyüdük’ adlı çocuk oyununa davet etti. Sohbette kurum ile birlikte toplum yararına bir oyun çıkarılması noktasında görüş birliğine varıldı.
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Seyr-ü Zeyrek’ten Zanburkan’a ziyaret
İzmitli grup Seyr-ü Zeyrek ekibi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’a tanışma ziyareti gerçekleştirerek oyunlarına davet etti.
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