Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İMES OSB’de üretim yapan Yılmaz Makine’yi ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu, PVC alüminyum profil işleme makinelerinin kurulum, teknik bakım, arıza, yedek parça ve aksesuar, ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ürün satış, teknik destek, arıza onarım ve yedek parça satışlarını gerçekleştiren Yılmaz Makine’nin ülke ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ÖNEMLİ

Dünya üzerinde 85 ülkeyi aşkın ihracat hacmi bulunan Yılmaz Makine’nin, dünya genelinde 65’in üzerinde bayi ağına sahip olduğunu öğrenen Başkan Karaosmanoğlu, “Yılmaz Makine, dünya pazarlarına hâkim olmasına da büyük katkı sunuyor. Çözüm ortaklarının mekatronik, pnömatik, hidrolik hidropnömatik alanlarındaki teknolojilerini kullanarak gelişimi ilke edinmesi de ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.

AR-GE MERKEZİ ÇALIŞIYOR

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay’ın da yer aldığı ziyaretlerde yetkililerden üretilen ürünler hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yılmaz Makine, ülkesinin, sektörünün ve üretim hacminin yükselmesi için yatırımlarda bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. Yılmaz Makine Ar-Ge Merkezi Yatırım Projesi Yöneticisi Mahmut Yılmaz ise, “Ülkemizin gelişmesi ve dünya pazarlarına hâkim olması için Ar-Ge merkezimizdeki teknik ekibimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” vurgusu yaptı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.