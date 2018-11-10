Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:39 TSİ )

Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İMES OSB’de üretim yapan ve 1977 yılında kurulan Yılmaz Makine’yi ziyaret etti. Karaosmanoğlu, ülke ekonomisine katkıları nedeniyle firma yöneticilerini kutladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İMES OSB’de üretim yapan Yılmaz Makine’yi ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu, PVC alüminyum profil işleme makinelerinin kurulum, teknik bakım, arıza, yedek parça ve aksesuar, ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ürün satış, teknik destek, arıza onarım ve yedek parça satışlarını gerçekleştiren Yılmaz Makine’nin ülke ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ÖNEMLİ

Dünya üzerinde 85 ülkeyi aşkın ihracat hacmi bulunan Yılmaz Makine’nin, dünya genelinde 65’in üzerinde bayi ağına sahip olduğunu öğrenen Başkan Karaosmanoğlu, “Yılmaz Makine, dünya pazarlarına hâkim olmasına da büyük katkı sunuyor. Çözüm ortaklarının mekatronik, pnömatik, hidrolik hidropnömatik alanlarındaki teknolojilerini kullanarak gelişimi ilke edinmesi de ayrı bir öneme sahip” diye konuştu.

AR-GE MERKEZİ ÇALIŞIYOR

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay’ın da yer aldığı ziyaretlerde yetkililerden üretilen ürünler hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yılmaz Makine, ülkesinin, sektörünün ve üretim hacminin yükselmesi için yatırımlarda bulunmaktadır” açıklamasını yaptı. Yılmaz Makine Ar-Ge Merkezi Yatırım Projesi Yöneticisi Mahmut Yılmaz ise, “Ülkemizin gelişmesi ve dünya pazarlarına hâkim olması için Ar-Ge merkezimizdeki teknik ekibimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” vurgusu yaptı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Bugün 11:37 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek mask
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek
Baylam: Bilet fiyatları düşecek! mask
Baylam: Bilet fiyatları düşecek!
Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü mask
Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü
Kartepe'de faizsiz finansman anlatıldı mask
Kartepe'de faizsiz finansman anlatıldı
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak mask
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak
Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu mask
Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL