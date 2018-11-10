Baran: Esnafımızın yanındayız

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe genelindeki mahalle gezilerine geçtiğimiz günlerde de devam etti. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Petkim Park Sitesi mevkiindeki esnafa konuk olan Başkan Baran, ziyaret ettiği işletme sahiplerine bol kazanç diledi ve kendisine iletilen sorunları dinledi.

“ESNAFIMIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Gezisi sırasında konuşan belediye başkanı İsmail Baran, “Esnafımızın işlerinin iyi olması ilçe ve Türkiye ekonomisi için önemli. Yerel yönetimler olarak esnafımızın eksiklerini gidermek için elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, özellikle bölgede eksiklik olarak görülen engelli park alanı ve kaldırımlardaki düzenleme ile ilgili çalışmanın hemen başlatılacağını belirtti.