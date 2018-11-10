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Kartepe'de faizsiz finansman anlatıldı

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğinde düzenlenen “Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sukuk Kullanımı ve Risk Paylaşımı” konulu konferans geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Kongeransa konuşmacı olarak Türkiye İslam Finans Danışmanı Prof. Dr. Obiyathulla İsmath Bacha katıldı.

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Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayhan Orhan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Doç. Dr. Ayhan Orhan, ülkede ekonomik bir dönüşümün yaşandığını, finans sisteminin İslami finansa dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

“KARTEPE DAVOS OLACAK”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise “Yüzde 99’ü Müslüman olan bir ülkede ekonomik anlamda İslam Finansının kullanılması çok önemlidir. Kartepe’mizi kongre merkezi ve yeni bir Davos yapma konusundaki girişimlerimiz sürecektir” dedi. İktisatçı Prof. Dr. Obiyathulla İsmath Bacha da konuşmaların ardından altyapı yatırımlarının finansmanında sukuk kullanımı ve risk paylaşımı konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bugün 11:39 TSİ - Ekonomi

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