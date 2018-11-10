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Alışan Lojistik’e teknik ziyaret

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, geçtiğimiz günlerde Alışan Lojistik firmasının Gebze Güzeller OSB’deki lojistik merkezini ziyaret etti.

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Aydın’a bu ziyareti sırasında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) mensuplarından oluşan heyet de eşlik etti. Gerçekleşen buluşma sırasında kurum yöneticileri tarafından Ar-Ge çalışmaları ve gelecek projeler hakkında konuklara bilgiler verdi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ziyaret ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği için önemli bir adım atılırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler, üniversite öğrencilerine staj fırsatları hakkında daha sık temas kurulmasına da karar verildi. Ziyaretin ev sahibi Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Murat Şencan, kamu kuruluşları ve üniversitelerle yapılan iş birliklerine şirket olarak büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bugün 11:40 TSİ - Ekonomi

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