Alışan Lojistik’e teknik ziyaret

Aydın’a bu ziyareti sırasında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) mensuplarından oluşan heyet de eşlik etti. Gerçekleşen buluşma sırasında kurum yöneticileri tarafından Ar-Ge çalışmaları ve gelecek projeler hakkında konuklara bilgiler verdi.
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Ziyaret ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği için önemli bir adım atılırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler, üniversite öğrencilerine staj fırsatları hakkında daha sık temas kurulmasına da karar verildi. Ziyaretin ev sahibi Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Murat Şencan, kamu kuruluşları ve üniversitelerle yapılan iş birliklerine şirket olarak büyük önem verdiklerini ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz