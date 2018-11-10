Yabancı kadın girişimciler Bizimköy tesislerini gezdi

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal eşliğindeki ziyarette, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Slovenya ve Malta’dan gelen kadın girişimciler hazır bulundu.

KURUM TANITILDI

Bizimköy’ün konfeksiyon dikim atölyelerini, mantar üretim ve sera alanlarını görerek, Vakıf Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’dan merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan konuk heyete, çalışanlarının yüzde 85’inin engellilerden oluştuğu, engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal bir proje olma özelliği ile Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi.