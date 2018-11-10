Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü

Ayrıca, “kuru frenleme”, “kar tutuşu” ve “ıslak zeminde kontrol” performansıyla da büyük övgü aldı.
DERGİDEN ÖVGÜLER
Bir başka Alman dergisi Auto Zeitung ise ‘karlı ve kuru yollardaki’ kabiliyetini vurguladı. Audi Q5 ve Volvo XC60 modellerinde 235/60 R18 ölçülü lastiklerle test edilen Pirelli Scorpion Winter, değerlendirme yapan Alman dergileri arasında net kazanan oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz