Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü

Ayrıca, “kuru frenleme”, “kar tutuşu” ve “ıslak zeminde kontrol” performansıyla da büyük övgü aldı.

DERGİDEN ÖVGÜLER

Bir başka Alman dergisi Auto Zeitung ise ‘karlı ve kuru yollardaki’ kabiliyetini vurguladı. Audi Q5 ve Volvo XC60 modellerinde 235/60 R18 ölçülü lastiklerle test edilen Pirelli Scorpion Winter, değerlendirme yapan Alman dergileri arasında net kazanan oldu.