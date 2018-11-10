Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:45 TSİ )

Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü

Pirelli’nin Scorpion Winter kış lastikleri, Alman off-road dergisi Auto Bild Allrad tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testleri kazanırken “ıslak zeminde tutuş”, “kuru frenleme” ve “yuvarlanma direnci” kategorilerinde ‘en iyi performansı’ sergileyen lastik oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ayrıca, “kuru frenleme”, “kar tutuşu” ve “ıslak zeminde kontrol” performansıyla da büyük övgü aldı.

DERGİDEN ÖVGÜLER

Bir başka Alman dergisi Auto Zeitung ise ‘karlı ve kuru yollardaki’ kabiliyetini vurguladı. Audi Q5 ve Volvo XC60 modellerinde 235/60 R18 ölçülü lastiklerle test edilen Pirelli Scorpion Winter, değerlendirme yapan Alman dergileri arasında net kazanan oldu.

Bugün 11:44 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek mask
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O paralar geri iade edilecek
Baylam: Bilet fiyatları düşecek! mask
Baylam: Bilet fiyatları düşecek!
Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü mask
Pirelli’ye Alman dergilerinden övgü
Kartepe'de faizsiz finansman anlatıldı mask
Kartepe'de faizsiz finansman anlatıldı
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak mask
İzmit Belediyesi fotokopi makinesi kiralayacak
Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu mask
Karaosmanoğlu, Yılmaz Makine’ye konuk oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL