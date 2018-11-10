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Bugün 11:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:46 TSİ )

Sabancı’nın kâr oranı yüzde 45 arttı

Sabancı Holding’in kombine satışları, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 62 milyar lirayı aştı.

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Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net kârı ise, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon lira olarak gerçekleşti.

28.7 MİLYARLIK ÖZ KAYNAK VAR

Sabancı Holding yılın ilk dokuz ayındaki faaliyet kârını ise yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon liraya çıkardı. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon lira ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 28 milyar 781 milyon lira oldu.

Bugün 11:44 TSİ - Ekonomi

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