Sabancı’nın kâr oranı yüzde 45 arttı

Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net kârı ise, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon lira olarak gerçekleşti.
28.7 MİLYARLIK ÖZ KAYNAK VAR
Sabancı Holding yılın ilk dokuz ayındaki faaliyet kârını ise yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon liraya çıkardı. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon lira ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 28 milyar 781 milyon lira oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz