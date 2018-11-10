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CHP’de adayları Haydar Akar mı belirliyor?

CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar’ın İzmit ve Büyükşehir adaylarını belirlemek için genel merkezde kulis yaptığı ve partiyidizayn ettiği iddia edildi.

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2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için CHP’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları 26 Ekim tarihinde sona ermişti. Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında Derince, Gölcük ve Dilovası belediye başkan adaylarını belirleyen CHP’de, Çarşamba günü düzenlenecek PM toplantısıyla Karamürsel Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Çalık’ın ve Darıca Belediye Başkan adayı olarak Yakup Törk’ünyanı sıra büyükşehirlerdeki 150 adayın da ataması yapılacak.

PARTİYİ DİZAYN MI EDİYOR?

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar, AGİTPA Komisyonu olarak ABD’de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Akar, ABD’den dönüş sonrasında Kocaeli’ye gelmeyerek direkt Ankara’ya geçti. Akar’ın İzmit ve Büyükşehir adaylarını belirlemek için genel merkezde kulis yaptığı ve partiyidizayn ettiğiiddia edildi.

GÖZLER HAYDAR AKAR’DA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. Yıldönümünde ilimizdeki programlara katılmayan Milletvekili Haydar Akar, Ankara’da düzenlenen anma programlarına katıldı. Anıtkabir’deki fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akar’ın yanında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un yer alması Akar, hakkındaki partiyi dizayn ediyoriddialarını güçlendirdi. CHP’de gözler Haydar Akar ve Çarşamba günü düzenlenecek PM toplantısına çevrildi. Selin BECER

Bugün 12:20 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Ayşe Güner - Tabi ki ediyor. Yıllardır bunu yapıyor ve tek derdi kendi koltuğunu korumak, ve başka bir güçlü profil öne çıkmasın diye partisini alttan alta misillemek. Fatma ablayı harcamak için kırk takla atıyor genel merkezde grup başkan vekili kankalarıyla. Çünkü Haydar Akar sevmez Çalışkan dirayetli insanları. Kendisine rakip olacak parti içinde biri sivrilmeye görsün, hemen düşeni kurar. Partilisini harcar ve yerel genel tüm seçimleri akpye kazandırır. Şimdi de derdi İzmit’in kazanılmaması çünkü olur da kazanılırsa haydar ve türevlerinin hiçbir işe yaşamadıkları kabak gibi ortaya çıkacak. Bunlar partilerine ve sömürdükleri yol arkadaşlarına ihanet içinde adamlardır.

Yanıtla . 0Beğen 10 Kasım 14:35

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