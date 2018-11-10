Kandıra için ilk başvuru!

2019 Mart ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Kandıra Belediye Başkanlığı görevine talip olan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Gökalp Akpir, parti binasına gelerek ilk başvurusunu yaptı. Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, başvuru dosyasını teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Akpir “Kandıra’mıza hizmet etmek için Allah’ın izniyle büyüklerimizin taktiriyle yola çıktık” dedi.

KEMAL GÖKALP AKPİR KİMDİR?

Gökalp Akpir Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı: Kandıra'da her kesim tarafından tanınan ve hürmetle anılan rahmetli, Kandıralı Hayvancı-Çiftçi Mehmet Cansever ve dürüstlüğü ile nam salmış Kandıra eski Orman Bölge şefi Kemal Akpir’in torunu, işçi emeklisi Hasan ve ev hanımı Fitnat Akpir’in oğlu...

38 yaşında, evli ve Nazlı adında bir kız çocuğu babası. Kocaeli doğumlu.

Eğitim hayatım;

-Yüksek Lisans-Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İşletme Bölümü

-Lisans-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü -4 Yıl-

-Lisans-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü -4 Yıl-

İş hayatı;

-Kocaeli/İzmit Belediyesinde, İşletme İştirakler Müdürlüğü yaptım. Sarbaş A.Ş ve Bekaş A.Ş yönetimini gerçekleştirdi.

-Kocaeli/Kartepe Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Mali İşler, Satın Alma, Basın-Yayın, Ruhsat Denetim, Bilgi İşlem müdürlüklerinden sorumlu oldu.

Gökalp Akpir Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı: Yerli ve milli duruşa destek noktasında daha güçlü bir duruş için; Kandıra’ya değer katmak için

2016 yılı içerisinde, aile olarak;

-Kocaeli Üniversitesine 25 dönüm (Kandıramızda, mevcut üniversitenin büyütülmesi için)

-Kandıra Belediyesine 5 dönüm (Mal Müdürlüğü ile olan borç-alacak ilişkisinde destek olmak amacıyla) yer bağışında bulunmuşlardı.