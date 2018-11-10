Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Kandıra için ilk başvuru!

2019 Mart ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Kandıra Belediye Başkan adaylığı için ilk başvuru Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Gökalp Akpir’den geldi. Akpir, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez’e başvuru dosyasını teslim etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2019 Mart ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Kandıra Belediye Başkanlığı görevine talip olan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Gökalp Akpir, parti binasına gelerek ilk başvurusunu yaptı. Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, başvuru dosyasını teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Akpir “Kandıra’mıza hizmet etmek için Allah’ın izniyle büyüklerimizin taktiriyle yola çıktık” dedi.   

KEMAL GÖKALP AKPİR KİMDİR?

Gökalp Akpir Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı: Kandıra'da her kesim tarafından tanınan ve hürmetle anılan rahmetli, Kandıralı Hayvancı-Çiftçi Mehmet Cansever ve dürüstlüğü ile nam salmış Kandıra eski Orman Bölge şefi Kemal Akpir’in torunu, işçi emeklisi Hasan ve ev hanımı Fitnat Akpir’in oğlu...

38 yaşında, evli ve Nazlı adında bir kız çocuğu babası. Kocaeli doğumlu.

Eğitim hayatım;

-Yüksek Lisans-Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İşletme Bölümü

-Lisans-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü -4 Yıl-

-Lisans-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü -4 Yıl-

İş hayatı;

-Kocaeli/İzmit Belediyesinde, İşletme İştirakler Müdürlüğü yaptım. Sarbaş A.Ş ve Bekaş A.Ş yönetimini gerçekleştirdi.

-Kocaeli/Kartepe Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Mali İşler, Satın Alma, Basın-Yayın, Ruhsat Denetim, Bilgi İşlem müdürlüklerinden sorumlu oldu.

Gökalp Akpir Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı: Yerli ve milli duruşa destek noktasında daha güçlü bir duruş için; Kandıra’ya değer katmak için

2016 yılı içerisinde, aile olarak;

-Kocaeli Üniversitesine 25 dönüm (Kandıramızda, mevcut üniversitenin büyütülmesi için)

-Kandıra Belediyesine 5 dönüm (Mal Müdürlüğü ile olan borç-alacak ilişkisinde destek olmak amacıyla) yer bağışında bulunmuşlardı.

Bugün 12:25 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Makus - Kemal gökalp akpir hakkında hayırlısı olsun yolun açık başarıların daim olsun. Seni başkan görmek onurdur Kandıra için şimdiden hayırlısı olsun .

Yanıtla . 0Beğen 10 Kasım 13:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var... mask
Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var...
Kandıra için ilk başvuru! mask
Kandıra için ilk başvuru!
Erdoğan, acı haberi verdi: 4 evladımız şehit oldu mask
Erdoğan, acı haberi verdi: 4 evladımız şehit oldu
Dilovası’nda dengeler değişti! Dalkılıç’ın damadı ters köşe yaptı mask
Dilovası’nda dengeler değişti! Dalkılıç’ın damadı ters köşe yaptı
AKP'de başvuru sayısı 56 oldu mask
AKP'de başvuru sayısı 56 oldu
Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor mask
Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL