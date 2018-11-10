Kocaelispor, Bayburtspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor, bugün Bayburtspor'u ağırlıyor. Maç saat 13.30'da Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
KOCAELİSPOR İLK 11'İ
VOLKAN MERT KORKMAZ
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
KEMAL CAN AYDEMİR
SEFA NARİN
RIZA ALTINTAŞ
BURAK SÜLEYMAN
MESUT ÖZDEMİR
KEREM YILDIRIM
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
YEDEKLER
CAN EMRE YÜCEL
MERTCAN BADUR
MERT YAVUZ
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
MEHMET CELİL ÇELİK
ONUR ÖZTONGA
KEREM YILDIRIM
BAYBURTSPOR İLK 11
ALİŞAN ŞEKER
EROL YÜKSEKER
ALİ KEMAL YÜKSEKER
SELÇUK KABAN
SERDAR EYLİK
HAYDAR DENİZ
YUSUF ONUR ARIKAN
EMRE HASAN BALCI
FEYYAZ AYDİL
VOLKAN ÇEKİÇ
İSMET KAVUŞTU
YEDEKLER
İSMAİL CENGİZ
KEREM AZ
EKREM AYDEMİR
KAAN ÇEBİ
SELİM AVCI
SALİM KAYA
SELÇUK HAKALMAZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz