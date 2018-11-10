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Bugün 12:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Kocaelispor, Bayburtspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor, bugün Bayburtspor'u ağırlıyor. Maç saat 13.30'da Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

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Kocaelispor, bugün Bayburtspor'u ağırlıyor. Maç saat 13.30'da Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

KOCAELİSPOR İLK 11'İ

VOLKAN MERT KORKMAZ

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

KEMAL CAN AYDEMİR

SEFA NARİN

RIZA ALTINTAŞ

BURAK SÜLEYMAN

MESUT ÖZDEMİR

KEREM YILDIRIM

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

YEDEKLER

CAN EMRE YÜCEL

MERTCAN BADUR

MERT YAVUZ

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

MEHMET CELİL ÇELİK

ONUR ÖZTONGA

KEREM YILDIRIM

BAYBURTSPOR İLK 11

ALİŞAN ŞEKER

EROL YÜKSEKER

ALİ KEMAL YÜKSEKER

SELÇUK KABAN

SERDAR EYLİK

HAYDAR DENİZ

YUSUF ONUR ARIKAN

EMRE HASAN BALCI

FEYYAZ AYDİL

VOLKAN ÇEKİÇ

İSMET KAVUŞTU

YEDEKLER

İSMAİL CENGİZ

KEREM AZ

EKREM AYDEMİR

KAAN ÇEBİ

SELİM AVCI

SALİM KAYA

SELÇUK HAKALMAZ

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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