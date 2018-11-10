AKP İzmit İlçe Eski Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, adaylık başvurusunu, 12 Kasım Pazartesi günü yapacak. Cumartesi günü adaylık başvurusunu yapmayı planlayan Ali Korkmaz, partinin genelgesi doğrultusunda adaylık açıklamasını ertelemişti. Dün gece il ve ilçe yöneticilerinin adaylığıyla ilgili süreç yeniden açıldı. Daha önce dosyasını alan Korkmaz, gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra Pazartesi günü saat 17.00’da 7 yıl başkanlığını yürüttüğü İzmit İlçeye giderek başvurusunu yapacak.
Bugün 12:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor
Daha önce İzmit Belediye Başkan Adayı Adayı olacağını duyuran Ali Korkmaz, adaylık başvurusunu Pazartesi günü saat 17.00’da, 7 yıl başkanlığını yürüttüğü İzmit İlçe’ye yapacak.
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Bugün 12:49 TSİ - Siyaset
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