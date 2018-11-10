Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor

AKP İzmit İlçe Eski Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, adaylık başvurusunu, 12 Kasım Pazartesi günü yapacak. Cumartesi günü adaylık başvurusunu yapmayı planlayan Ali Korkmaz, partinin genelgesi doğrultusunda adaylık açıklamasını ertelemişti. Dün gece il ve ilçe yöneticilerinin adaylığıyla ilgili süreç yeniden açıldı. Daha önce dosyasını alan Korkmaz, gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra Pazartesi günü saat 17.00’da 7 yıl başkanlığını yürüttüğü İzmit İlçeye giderek başvurusunu yapacak.