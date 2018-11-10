AKP’de kimler ne zaman başvuru yapacak?

AKP’de 5 Kasım’da başlayan ve 12 Kasım Pazartesi günü sona erecek belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor. AKP’de aday adaylığı başvuru sürecinde Pazartesi gününe kadar kimlerin ne zaman başvuru yapacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aday adayları İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüştükten sonra ilçelerden randevu alarak resmi başvurularının ardından açıklamalarını yapıyor. Aday adayları Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar resmi başvuruların internet üzerinden yapmaları gerekiyor.

AYGÜN, CİVELEK VE ÖZAK PAZARTESİ

Büyükşehir için başvuru yapacağı kesinleşen Mahmut Civelek Pazartesi günü il başkanlığına, Zeki Aygün ise Ankara’dan büyükşehir belediye başkan aday adaylık belgelerini teslim edecek. Adı İzmit belediye başkan aday adaylığı için geçen Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve İmar Komisyonu Başkanı Zekeriya Özak da Pazartesi günü başvurusunu yapacak. Ancak Özak’ın hangi belediye için başvurusunu yapacağını başvuru yapacağı bilinmiyor.Selin BECER

AKP belediye başkan aday adaylığı başvuru tarihleri şu şekilde;

Gölcük:

Pazartesi günü Zekeriya Savaş 14.00’te

İzmit:

Pazartesi günü Hicran Bozkurt saat 17.00’de

Pazartesi günü Ali Korkmaz saat 17.00’de

Kartepe:

Pazar günü Zafer saat 14.00’de

Pazar günü Ergün Berdan saat 14.00’de

Pazar günü Şükrü Karabalık saat 15.00’te

Pazar günü Orhan Sarısüleyman saat 16.00,

Pazar günü Sevim Balaban saat 17.00’de

Körfez:

Pazar günü Alim Erdemir saat 13.00’te

Darıca:

Pazar günü Ertuğrul Çetinkaya saat 17.30’da

Kandıra:

Pazar günü Recep Yıldız (Saat belli değil)