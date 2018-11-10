Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:53 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:04 TSİ )

AKP’de kimler ne zaman başvuru yapacak?

AKP’de Pazartesi günü sona erecek aday adaylığı başvuru sürecinde kimlerin ne zaman başvuru yapacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP’de 5 Kasım’da başlayan ve 12 Kasım Pazartesi günü sona erecek belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor. AKP’de aday adaylığı başvuru sürecinde Pazartesi gününe kadar kimlerin ne zaman başvuru yapacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aday adayları İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile görüştükten sonra ilçelerden randevu alarak resmi başvurularının ardından açıklamalarını yapıyor. Aday adayları Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar resmi başvuruların internet üzerinden yapmaları gerekiyor.

AYGÜN, CİVELEK VE ÖZAK PAZARTESİ

Büyükşehir için başvuru yapacağı kesinleşen Mahmut Civelek Pazartesi günü il başkanlığına, Zeki Aygün ise Ankara’dan büyükşehir belediye başkan aday adaylık belgelerini teslim edecek. Adı İzmit belediye başkan aday adaylığı için geçen Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve İmar Komisyonu Başkanı Zekeriya Özak da Pazartesi günü başvurusunu yapacak. Ancak Özak’ın hangi belediye için başvurusunu yapacağını başvuru yapacağı bilinmiyor.Selin BECER

AKP belediye başkan aday adaylığı başvuru tarihleri şu şekilde;

Gölcük:

Pazartesi günü Zekeriya Savaş 14.00’te

İzmit:

Pazartesi günü Hicran Bozkurt saat 17.00’de

Pazartesi günü Ali Korkmaz saat 17.00’de

Kartepe:

Pazar günü Zafer saat 14.00’de

Pazar günü Ergün Berdan saat 14.00’de

Pazar günü Şükrü Karabalık saat 15.00’te

Pazar günü Orhan Sarısüleyman saat 16.00,

Pazar günü Sevim Balaban saat 17.00’de

Körfez:

Pazar günü Alim Erdemir saat 13.00’te

Darıca:

Pazar günü Ertuğrul Çetinkaya saat 17.30’da

Kandıra:

Pazar günü Recep Yıldız (Saat belli değil)

Bugün 12:53 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var... mask
Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var...
Erdoğan, acı haberi verdi: 4 evladımız şehit oldu mask
Erdoğan, acı haberi verdi: 4 evladımız şehit oldu
Dilovası’nda dengeler değişti! Dalkılıç’ın damadı ters köşe yaptı mask
Dilovası’nda dengeler değişti! Dalkılıç’ın damadı ters köşe yaptı
AKP'de başvuru sayısı 56 oldu mask
AKP'de başvuru sayısı 56 oldu
Kandıra için ilk başvuru! mask
Kandıra için ilk başvuru!
Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor mask
Ali Korkmaz, Pazartesi başvuruyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL