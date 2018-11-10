AKP’de yöneticilere MÜJDE!

İl ve ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri için AKP Genel Merkezi’nden belediye başkan aday adaylığı için istifa izni çıktı. Belediye başkan aday adayı olmak isteyen parti yöneticileri bugünden itibaren 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru yapabilecek. İlçe başkanlarının için ise istifa yasağı devam ediyor. Selin BECER