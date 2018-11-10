İl ve ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri için AKP Genel Merkezi’nden belediye başkan aday adaylığı için istifa izni çıktı. Belediye başkan aday adayı olmak isteyen parti yöneticileri bugünden itibaren 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru yapabilecek. İlçe başkanlarının için ise istifa yasağı devam ediyor. Selin BECER
Bugün 12:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
AKP’de yöneticilere MÜJDE!
İl ve ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri için AKP Genel Merkezi’nden belediye başkan aday adaylığı için istifa izni çıktı.
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Bugün 12:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz